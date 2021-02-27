Омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила Среднеуральский женский монастырь

По ее словам, она проверила, могут ли паломники и прихожане получить туда доступ.
Я выслушала тех людей, которые там находятся. Я занимаюсь своими задачами, рассказала Мерзлякова Е1.
Также омбудсмен прокомментировала появившуюся информацию о том, что у монастыря возник конфликт с представителями реабилитационного центра «Ника». Она отметила, что будет разговаривать со всеми силовиками.
Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете пояснили, что там искали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.