Омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила Среднеуральский женский монастырь

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила Среднеуральский женский монастырь

Сегодня, 15:17ОбществоФото: Яндекс.Карты
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 27 февраля приехала в Среднеуральский женский монастырь.

По ее словам, она проверила, могут ли паломники и прихожане получить туда доступ.

Я выслушала тех людей, которые там находятся. Я занимаюсь своими задачами, рассказала Мерзлякова Е1.

Также омбудсмен прокомментировала появившуюся информацию о том, что у монастыря возник конфликт с представителями реабилитационного центра «Ника». Она отметила, что будет разговаривать со всеми силовиками.

Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете пояснили, что там искали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.

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