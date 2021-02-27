Суд над погибшим в ДТП водителем начался на Урале

Мужчина обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Сам Батяркин не выжил в аварии, виновником которой его назначили. Вместе с ним в ВАЗ-2112 погибли его четверо друзей.
Второй участник ДТП, 51-летний водитель Ford Focus Владислав Темников, в момент аварии был пьян, но по делу проходит свидетелем. При этом родственники погибших уверены, что именно он является настоящим виновником трагедии. По их версии, Темников мог вести автомобиль, смещаясь из полосы в полосу, а Батяркин хотел с ним разминуться.
Проведенные экспертизы показали, что машину Батяркина занесло на встречную полосу, так как одна из покрышек на автомобиле была летней.
Подчеркну, что все потерпевшие едины во мнении, что виноват водитель Ford, объяснил Е1 адвокат Николая Батяркина Михаил Трясоумов.
Он отметил, что будет требовать реабилитации погибшего. Независимый эксперт пришел к выводу, что ДТП произошло на встречной полосе для Ford и не было связано с заносом ВАЗ-2112.
Трагическая авария случилась 28 февраля 2020. В отечественной легковушке в момент ДТП погибли пять человек. Темников стал единственным выжившим в этой катастрофе.
Напомним, в Нижнем Тагиле на три года колонии-поселения осужден водитель автобуса, устроивший массовую аварию под Николо-Павловском 24 сентября 2019. В ДТП погиб водитель «Газели», еще один мужчина получил травмы.