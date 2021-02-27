Суд над погибшим в ДТП водителем начался на Урале

Второй участник ДТП, 51-летний водитель Ford Focus Владислав Темников, в момент аварии был пьян, но по делу проходит свидетелем. При этом родственники погибших уверены, что именно он является настоящим виновником трагедии. По их версии, Темников мог вести автомобиль, смещаясь из полосы в полосу, а Батяркин хотел с ним разминуться.