Заслуженные свердловские врачи начнут получать по одной тысяче рублей ежемесячно

Заслуженные свердловские врачи начнут получать по одной тысяче рублей ежемесячно

Сегодня, 18:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По одной тысяче рублей начнут ежемесячно получать заслуженные врачи РСФСР, которые проживают в Свердловской области.

Если соответствующий закон будет принят, выплаты начнут начисляться с 1 марта. Закон был разработан и внесен в Заксобрание депутатами, сообщает «Областная газета».

Отмечается, что выплаты рассчитаны на тех, кто имеет не менее пяти лет стажа работы по специальности в уральских больницах. Планируется, что выплата полагается 30 медикам, которые имеют звание «Заслуженный врач РСФСР. В 2021 году на реализацию закона потребуется 378,5 тысячи рублей.

Напомним, 16 февраля стало известно, что более 430 тысяч семей Свердловской области получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно.

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