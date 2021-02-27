Заслуженные свердловские врачи начнут получать по одной тысяче рублей ежемесячно

Если соответствующий закон будет принят, выплаты начнут начисляться с 1 марта. Закон был разработан и внесен в Заксобрание депутатами, сообщает «Областная газета».
Отмечается, что выплаты рассчитаны на тех, кто имеет не менее пяти лет стажа работы по специальности в уральских больницах. Планируется, что выплата полагается 30 медикам, которые имеют звание «Заслуженный врач РСФСР. В 2021 году на реализацию закона потребуется 378,5 тысячи рублей.
Напомним, 16 февраля стало известно, что более 430 тысяч семей Свердловской области получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно.