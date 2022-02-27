На изъятие техники приставами у бабушки из-за «долга» пожаловалась свердловчанка

Видеокамеры на парковке зафиксировали, что изъятое имущество было небрежно донесено и положено в багажник легковой машины. Пострадавшая написала заявление в полицию, так как приставы оценили имущество в сумму в 30 тысяч рублей и пояснили, что возвратят технику только после того, как будет оплачена задолженность в 100 тысяч.