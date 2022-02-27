Российские военные взорвали дамбу и разблокировали Северо-Крымский канал

Российские военные взорвали дамбу и разблокировали Северо-Крымский канал
Российские военные взорвали дамбу и разблокировали Северо-Крымский канал
Сегодня, 03:39ОбществоФото: vk.com, youtube.com

Минобороны: перекрытый националистами Северо-Крымский канал разблокирован

Военнослужащие российской армии на Украине разблокировали Северо-Крымский канал, перекрытый националистами в Херсонской области.

На Украине в ходе военной операции взят под контроль гидроузел, с помощью которого последние годы осуществлялось политическое давление на Республику Крым.

Создав на одном из участков Северо-Крымского канала бетонную дамбу, украинские националисты перекрыли подачу пресной воды на полуостров, который после референдума вошел в состав Российской Федерации. Блокада продолжалась восемь лет.

В настоящее время объект под охраной российских войск. Дамбу 26 февраля взорвали, ток воды по каналу возобновлен, и уже начались работы по очистке и ремонту гидротехнического сооружения.

Видео:Крыминформ

Данный канал до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, отмечает «Звезда».

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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