На Украине в ходе военной операции взят под контроль гидроузел, с помощью которого последние годы осуществлялось политическое давление на Республику Крым.
Создав на одном из участков Северо-Крымского канала бетонную дамбу, украинские националисты перекрыли подачу пресной воды на полуостров, который после референдума вошел в состав Российской Федерации. Блокада продолжалась восемь лет.
В настоящее время объект под охраной российских войск. Дамбу 26 февраля взорвали, ток воды по каналу возобновлен, и уже начались работы по очистке и ремонту гидротехнического сооружения.
Данный канал до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, отмечает «Звезда».