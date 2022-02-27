Тагильские общественники просят перенести арт-объект на новое место

Арт-объект в Нижнем Тагиле может получить новую прописку

Активисты общественного движения «Тагил без ям» пытаются найти автора арт-объекта «Железный человек», чтобы перенести скульптуру в другое место.

В соцсети ВК появился пост, согласно которому тагильские общественники разыскивают создателя арт-объекта, собранного из автомобильных запчастей. Скульптура эта называется «Железный человек» и установлена на улице Октябрьской революции. Часть пешеходного моста над дорогой в этом году разберут в рамках запланированной реконструкции. Активисты опасаются повреждения фигуры и планируют ее перенос. Автор «Железного человека», мы хотим обсудить перенос арт-объекта в другую локацию или установку его на улице Октябрьской революции после окончания ремонта, обратились общественники к скульптору.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter