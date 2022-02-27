Тагильские общественники просят перенести арт-объект на новое место

Тагильские общественники просят перенести арт-объект на новое место
Тагильские общественники просят перенести арт-объект на новое место
Сегодня, 16:09ОбществоФото: ОД «Тагил без ям»

Арт-объект в Нижнем Тагиле может получить новую прописку

Активисты общественного движения «Тагил без ям» пытаются найти автора арт-объекта «Железный человек», чтобы перенести скульптуру в другое место.

В соцсети ВК появился пост, согласно которому тагильские общественники разыскивают создателя арт-объекта, собранного из автомобильных запчастей. Скульптура эта называется «Железный человек» и установлена на улице Октябрьской революции.

Часть пешеходного моста над дорогой в этом году разберут в рамках запланированной реконструкции. Активисты опасаются повреждения фигуры и планируют ее перенос.

Автор «Железного человека», мы хотим обсудить перенос арт-объекта в другую локацию или установку его на улице Октябрьской революции после окончания ремонта, обратились общественники к скульптору.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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