Тагильские общественники просят перенести арт-объект на новое место

В соцсети ВК появился пост, согласно которому тагильские общественники разыскивают создателя арт-объекта, собранного из автомобильных запчастей. Скульптура эта называется «Железный человек» и установлена на улице Октябрьской революции.
Часть пешеходного моста над дорогой в этом году разберут в рамках запланированной реконструкции. Активисты опасаются повреждения фигуры и планируют ее перенос.
Автор «Железного человека», мы хотим обсудить перенос арт-объекта в другую локацию или установку его на улице Октябрьской революции после окончания ремонта, обратились общественники к скульптору.