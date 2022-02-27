Жители двухэтажного дома в Нижнем Тагиле жалуются на сгнившие полы и крыс

Жители двухэтажного дома в Нижнем Тагиле жалуются на сгнившие полы и крыс
Жители двухэтажного дома в Нижнем Тагиле жалуются на сгнившие полы и крыс
Сегодня, 11:56ОбществоФото: pixabay.com

Жители дома в Нижнем Тагиле 20 лет просят о капитальном ремонте

В Нижнем Тагиле, в двухэтажном доме на улице Индивидуальной, 4, протекает крыша, сгнили полы и завелись крысы.

По словам жильцов, «двухэтажка» старая. Капитальный ремонт не проводился 20 лет. Из-за этого трубы канализации протекают, а деревянные полы на первом этаже гниют.

Хозяйка одной из квартир — Наталья Немытова. Уже многие годы у нее и соседей нет горячей воды. Выходом из положения, со слов тагильчанки, служат водонагревательные котлы, поэтому коммунальные услуги обходятся недешево.

Но главная проблема жителей дома — полы. Из-за постоянной сырости и бездействия управляющей компании люди почти ежегодно их ремонтируют сами. Потому что, если этого не делать, то деревянные лаги проваливаются, и через образовавшиеся щели в стенах лезут крысы, объяснила Наталья Немытова.

На втором этаже дырявая крыша. Сейчас на улице оттепель, снег тает, и вода стекает в квартиры. Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию «Тагилстрой», однако после жалоб та всякий раз ограничивалась текущим ремонтом.

Как пояснили коммунальщики, долг проживающих на улице Индивидуальная, 4 перевалил 230 тысяч рублей. А в региональном фонде модернизации ЖКХ указали, что капитально это строение будут ремонтировать, ориентировочно, только в 2023 году, сообщает «Тагил-ТВ». Также известно о выделении Нижнему Тагилу 100 миллионов рублей из областного бюджета, которых должно хватить на приведение в порядок пяти самых старых строений.

Попадет ли в этот список «двухэтажка» на Индивидуальной, неизвестно. Чтобы добиться признания дома аварийным, жильцы обратились в районную прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и администрацию города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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