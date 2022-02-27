Жители двухэтажного дома в Нижнем Тагиле жалуются на сгнившие полы и крыс

Как пояснили коммунальщики, долг проживающих на улице Индивидуальная, 4 перевалил 230 тысяч рублей. А в региональном фонде модернизации ЖКХ указали, что капитально это строение будут ремонтировать, ориентировочно, только в 2023 году, сообщает «Тагил-ТВ». Также известно о выделении Нижнему Тагилу 100 миллионов рублей из областного бюджета, которых должно хватить на приведение в порядок пяти самых старых строений.