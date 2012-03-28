Acura привезет в Нью-Йорк новый флагманский седан
28 марта 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Нью-Йорке, открывающемся в начале апреля, компания Acura представит новую флагманскую модель, которая придет на смену седану RL. Как заявил изданию Wards Auto вице-президент «Акуры» Джефф Конрад, такой автомобиль получит название RLX, при этом он не будет иметь со своим предшественником почти ни одной общей детали. По предварительной информации, седан Acura RLX будет предлагаться с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель, два электромотора по 20 киловатт, вращающие задние колеса, а также семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Как сообщалось ранее, аналогичными агрегатами будет оснащаться и преемник суперкара Acura (Honda) NSX.
Фото Acura
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