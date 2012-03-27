Безработный ирландец живет в доме из денег
27 марта 2012, 08:37ОбществоОльга
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Ирландский художник Фрэнк Бакли построил жилище из купюр, общий номинал которых составляет 1,4 миллиарда евро, в то время как сам живет на пособие по безработице, пишет газета New York Times.
Художник соорудил свою «квартиру» в полупустом офисном зданиидублинского района Смитфилд. Все внутренние стены и перегородкитрехкомнатных апартаментов выполнены из «кирпичей» спрессованнойденежной стружки. Купюры евро были списаны банком из-за ветхостии переданы Бакли совершенно безвозмездно.
Сегодня необычная квартирапривлекает множество туристов. По словам «домовладельца», побывав в егоквартире, многие посетители начинают задумываться об истинной ценностиденег и разрушающем влиянии, которое они могут оказывать на общество.
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