Безработный ирландец живет в доме из денег

Художник соорудил свою «квартиру» в полупустом офисном зданиидублинского района Смитфилд. Все внутренние стены и перегородкитрехкомнатных апартаментов выполнены из «кирпичей» спрессованнойденежной стружки. Купюры евро были списаны банком из-за ветхостии переданы Бакли совершенно безвозмездно.

Сегодня необычная квартирапривлекает множество туристов. По словам «домовладельца», побывав в егоквартире, многие посетители начинают задумываться об истинной ценностиденег и разрушающем влиянии, которое они могут оказывать на общество.