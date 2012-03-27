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ЕВРАЗ НТМК получил международный сертификат на производство слябов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК получил международный сертификат на производство слябов

27 марта 2012, 16:33Общество
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