ЕВРАЗ НТМК получил международный сертификат на производство слябов
27 марта 2012, 16:33Общество
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ОАО «ЕВРАЗ НТМК» получил сертификат качества, подтверждающий соответствие производства стальных слябов, используемых в судостроении, с Правилами Германского Ллойда.
Сертификат был выдан после проведения технического аудита, в ходекоторого представители сертификационного органа посетили сталеплавильноепроизводство ЕВРАЗ НТМК, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа.Был проверен процесс изготовления слябов, организация документооборота,система контроля качества продукции, уровень компетенции персонала, атакже проведеныконтрольные испытания слябов из обычной и высокопрочнойстали.
Ранее производство слябов ЕВРАЗ НТМК также прошлосертификацию других ведущих международных сертификационных органовВеликобритании, Норвегии, Франции и США.
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