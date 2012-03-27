ЕВРАЗ НТМК получил международный сертификат на производство слябов

Сертификат был выдан после проведения технического аудита, в ходекоторого представители сертификационного органа посетили сталеплавильноепроизводство ЕВРАЗ НТМК, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа.Был проверен процесс изготовления слябов, организация документооборота,система контроля качества продукции, уровень компетенции персонала, атакже проведеныконтрольные испытания слябов из обычной и высокопрочнойстали.