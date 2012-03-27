«Горячую линию» для подростков проводит сегодня Клиника, дружественная к молодежи
27 марта 2012, 13:25Общество
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Клиника, дружественная к молодежи, проводит «горячую линию» для подростков по теме «Мои проблемы во взрослой жизни». Напомним, клиника «Тинейджер» работает на базе детской поликлиники №5.
С 17 до 19 часов по телефону: 44-44-16 подростки смогут получитьрекомендации и квалифицированные ответы на любые интересующие ихвопросы.
Консультацию проводит ведущий психолог Клиники ВалерийБорисович Московцев, сообщает отделение медицинской профилактики ГБУЗ СО«ВФД города Нижний Тагил».
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