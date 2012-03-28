Госдума рассматривает альтернативу отмене «сухого закона» для водителей

К примеру, действовала следующая градация для водителей: «трезв, но с признаками опьянения», а также легкая, средняя и тяжелая степень опьянения. В настоящее время система дифференцированного наказания за пьянство за рулем действует в Литве. Впрочем, сама отмена «сухого закона» пока остается под вопросом. Так, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн уверен, что возвращение закона о промилле было бы неверным шагом: «Россия не дожила до того уровня цивилизации, чтобы допускать возможность употребления алкоголя за рулем. Если вернуть норму, то будет слишком много проблем». Он также считает, что лишенных прав водителей должны законодательно обязать пройти освидетельствование в наркодиспансере, прежде чем им будут возвращены права. Впрочем, у сторонников законопроекта, возвращающего норму минимального содержания алкоголя, есть весомые аргументы в его пользу. Как отметил вчера, 27 марта, сенатор Владимир Федоров, согласно данным ГИБДД после введения «сухого закона» впервые за 20 лет начало расти количество ДТП с участием пьяных водителей, а количество граждан, которые отказались от медосвидетельствования, выросло на 20%.