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Honda превратила модель FCX Clarity в электрогенератор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Honda превратила модель FCX Clarity в электрогенератор

28 марта 2012, 05:49ОбществоРОман БОТов
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