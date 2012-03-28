Honda превратила модель FCX Clarity в электрогенератор

Полного бака машины хватает на 150 км пути. Разработанная японцами система позволяет использовать двигатель автомобиля для выработки электроэнергии. Машина способна вырабатывать до 9 киловатт в течение семи часов. В более щадящем режиме система способна снабжать электроэнергией среднестатистический семейный дом в течение шести суток. В настоящее время Honda FCX Clarity продается в небольших количествах на рынках Японии и США. Версия машины с функцией электрогенератора должна появиться к 2015 году. В компании считают, что через пару лет машины на топливных элементах получат большее распространение и популярность. Между тем, компания Ё-авто, которая реализует первый в России проект гибридного автомобиля, также заявила о том, что Ё-мобиль можно будет использовать для питания других электроприборов или зарядки разрядившихся электрокаров. Ожидается, что отечественный гибрид появится на рынке в 2013 году.