Как выбрать оборудование для конференц-залов

Отличительной чертой конференц кресла являетсяспециальный выдвижной столик для письма, который называется пюпитром.Этот столик либо крепится к подлокотнику кресла, либо выдвигается избоковины. Как правило, пюпитр находится по правую сторону кресла, однакосуществуют модели сидений с пюпитром слева.

Конференц кресла являются очень прочной конструкцией. К примеру,выдвижной столик способен выдержать нагрузку до 120 килограммов. Моделикресел отличаются разными видами механизма держателя пюпитра. Оченьудобным является пюпитр с микролифтом. Когда человек встает с места,столик автоматически задвигается в боковину.

Когда возникло оборудование для конференц-залов?

Первое кресло с пюпитром было выпущено в 60-е годы 20 века. Онообладало очень простым механизмом: чтобы разложить пюпитр, необходимобыло поднять подлокотник и извлечь столик из боковины. Несмотря на то,что прошло уже немало лет, некоторые производители мебели дляконференц-залов до сих пор используют эту технологию. Оборудование для конференц-залов в данный момент очень востребованой как в крупных так и в небольших компаниях.

Современные кресла с пюпитром

В настоящее время вы можете приобрести модели конференц кресел сразными типами конструкции держателя пюпитра. В некоторых моделях столикпросто висит на держателе, и чтобы привести пюпитр в рабочее положение,его нужно повернуть и зафиксировать. Такая конструкция не самаяидеальная из-за того, что столик плохо выдерживает нагрузку. Лучшевыбирать кресла, где пюпитр удерживается специальной пластиной из стали,либо модели с конструкцией "сустав". "Сустав" очень надежен благодаряособому шарнирному механизму с пружинным захватом, который обеспечиваетмаксимальный комфорт при использовании кресла.

Специалисты рекомендуют покупать те кресла, в которых размервыдвижного столика не менее 20×20 см. Такие модели наиболее удобны, нолучше всего, если перед приобретением товара вы сами это проверите.

Из чего изготавливают кресла и стулья для конференц-залов?