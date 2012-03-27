Как выбрать оборудование для конференц-залов
Семинары и конференции стали неотъемлемой частью работы любой компании, именно поэтому спрос на мебель для конференц-залов остается стабильно высоким. Такая мебель имеет свои особенности, делающие ее удобной для проведения встреч и собраний.
Отличительной чертой конференц кресла являетсяспециальный выдвижной столик для письма, который называется пюпитром.Этот столик либо крепится к подлокотнику кресла, либо выдвигается избоковины. Как правило, пюпитр находится по правую сторону кресла, однакосуществуют модели сидений с пюпитром слева.
Конференц кресла являются очень прочной конструкцией. К примеру,выдвижной столик способен выдержать нагрузку до 120 килограммов. Моделикресел отличаются разными видами механизма держателя пюпитра. Оченьудобным является пюпитр с микролифтом. Когда человек встает с места,столик автоматически задвигается в боковину.
Когда возникло оборудование для конференц-залов?
Первое кресло с пюпитром было выпущено в 60-е годы 20 века. Онообладало очень простым механизмом: чтобы разложить пюпитр, необходимобыло поднять подлокотник и извлечь столик из боковины. Несмотря на то,что прошло уже немало лет, некоторые производители мебели дляконференц-залов до сих пор используют эту технологию. Оборудование для конференц-залов в данный момент очень востребованой как в крупных так и в небольших компаниях.
Современные кресла с пюпитром
В настоящее время вы можете приобрести модели конференц кресел сразными типами конструкции держателя пюпитра. В некоторых моделях столикпросто висит на держателе, и чтобы привести пюпитр в рабочее положение,его нужно повернуть и зафиксировать. Такая конструкция не самаяидеальная из-за того, что столик плохо выдерживает нагрузку. Лучшевыбирать кресла, где пюпитр удерживается специальной пластиной из стали,либо модели с конструкцией "сустав". "Сустав" очень надежен благодаряособому шарнирному механизму с пружинным захватом, который обеспечиваетмаксимальный комфорт при использовании кресла.
Специалисты рекомендуют покупать те кресла, в которых размервыдвижного столика не менее 20×20 см. Такие модели наиболее удобны, нолучше всего, если перед приобретением товара вы сами это проверите.
Из чего изготавливают кресла и стулья для конференц-залов?
В производстве мебели для конференц-залов, как правило, используетсяклассическое сырье - ДСП, ДВП, МДФ. Одним из самых популярных материаловявляется МДФ, так как он не боится влаги.