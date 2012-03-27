Концепт спорткара Lexus LF-LC может пойти в производство

Однако из-за весьма позитивных отзывов публики после двух автосалонов, где был представлен концепт (Детройта и Женевы), боссы, похоже, изменили свое мнение. Как сообщает Autocar, в настоящее время в компании обсуждается вопрос как запустить это купе в производство. В интервью изданию в рамках Женевского автосалона глава продуктовой стратегии бренда Карл Шлихт заявил, что у этого купе шансы на серийное производство 50 на 50. Решение не было принято. Но сейчас у нас уже 50% шансов вместо ноля. Каждый топ-менеджер Toyota Motor Company знает о том горячем приеме, который получил у публики LF-LC, и сейчас мы обсуждаем, как мы можем это сделать, как это впишется в наш производственный план, - прокомментировал Шлихт. По его словам, если бы подобное предложение поступило руководству компании без наличия самого концепта и отзывов публики, то они немедленно отклонили бы его. Между тем, дизайнерам калифорнийского центра Calty Design Centre развязали руки при создании концепта. Единственным ограничением был размер. Мы хотели, чтобы дизайнеры создали восторг. Мы бы никогда не занялись этим проектом с точки зрения продуктовой стратегии. Но люди увидели этот концепт и просто влюбились в него. Дилеры тоже просто сходили по нему с ума, - добавил топ-менеджер компании, который отвечает за планирование новых моделей.