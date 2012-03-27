Короли дорог
В наше время на мировом автомобильном рынке появляется все больше игроков из разных стран. Конкурируя между собой, они стараются предложить потребителям наиболее привлекательные условия продаж автомобилей.
Однако большинство автолюбителей, стараясь максимально перестраховаться,останавливают свой выбор на машинах проверенных временем марок, обходястороной «темных лошадок» автопрома. Поэтому все потенциальныеавтовладельцы с неподдельным интересом следят за новинками автомобильнойпромышленности, начиная тщательное изучение каждой новой моделизнакомой марки.
Например, российские автолюбители проявили повышенное внимание кновинке японского автопрома – недавно сошедшей с конвейера разновидностиtoyota corolla Verso. Хотя, нужно сказать, знаковых новшеств в этоймодели не появилось. У водителей из Европы, где «японка» появиласьнемного раньше, оснащение toyota corollaособого удивления не вызвало. Бензиновый двигатель, механическая иликомбинированная коробка передач – все это давно изучено и до болизнакомо. Да и сам тип авто – минивэн – уже не является новинкой.
Минивэны, как правило, позиционируются в качестве семейных автомобилей.Просторные семиместные машины удобны для большой семьи с детьми. Крометого, они вместительны, позволяют перевозить большое количество груза.Если же трансформировать салон, убрав или сложив сиденья, минивэн можноиспользовать для транспортировки даже крупногабаритных предметов. Этоособенно полезно при осуществлении переездов.
В остальном минивэнобладает характеристиками легкового автомобиля. Он удобен при езде надальние расстояния, например, для путешествий. Благодаря довольномощному двигателю и хорошей аэродинамике кузова, эти автомобили неплохонабирают скорость, на дороге держатся уверенно, легки в управлении. Воттолько комфорт передвижения на минивэне ограничивается пределами хорошейтрассы. Стоит только съехать с асфальтированной дороги, как довольногромоздкий автомобиль начинает проявлять себя не с самой лучшей стороны.
Хотя, разумеется, минивэн и не предназначен для бездорожья, как, например, еще один представитель японского автопрома – внедорожник toyota land cruiser.Каждая машина хороша в определенных условиях эксплуатации, и перед тем,как остановить свой выбор на той или иной модели авто, нужно четкоосознать, для каких именно поездок оно будет применяться. Очереднойновинкой в «минивэн-формате» будущие владельцы останутся довольны.Как-никак, марка себя зарекомендовала с лучшей стороны.