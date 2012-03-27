Короли дорог

Однако большинство автолюбителей, стараясь максимально перестраховаться,останавливают свой выбор на машинах проверенных временем марок, обходястороной «темных лошадок» автопрома. Поэтому все потенциальныеавтовладельцы с неподдельным интересом следят за новинками автомобильнойпромышленности, начиная тщательное изучение каждой новой моделизнакомой марки.

Например, российские автолюбители проявили повышенное внимание кновинке японского автопрома – недавно сошедшей с конвейера разновидностиtoyota corolla Verso. Хотя, нужно сказать, знаковых новшеств в этоймодели не появилось. У водителей из Европы, где «японка» появиласьнемного раньше, оснащение toyota corollaособого удивления не вызвало. Бензиновый двигатель, механическая иликомбинированная коробка передач – все это давно изучено и до болизнакомо. Да и сам тип авто – минивэн – уже не является новинкой.

Минивэны, как правило, позиционируются в качестве семейных автомобилей.Просторные семиместные машины удобны для большой семьи с детьми. Крометого, они вместительны, позволяют перевозить большое количество груза.Если же трансформировать салон, убрав или сложив сиденья, минивэн можноиспользовать для транспортировки даже крупногабаритных предметов. Этоособенно полезно при осуществлении переездов.

В остальном минивэнобладает характеристиками легкового автомобиля. Он удобен при езде надальние расстояния, например, для путешествий. Благодаря довольномощному двигателю и хорошей аэродинамике кузова, эти автомобили неплохонабирают скорость, на дороге держатся уверенно, легки в управлении. Воттолько комфорт передвижения на минивэне ограничивается пределами хорошейтрассы. Стоит только съехать с асфальтированной дороги, как довольногромоздкий автомобиль начинает проявлять себя не с самой лучшей стороны.