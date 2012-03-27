Мотоцикл KTM 690 Duke «Track» edition

Весит машина всего 140 кг (на 10 кг меньше стандартной версии). И развивает при этом мощность в 79 л.с. (на 9 л.с. больше обычного). У мотоцикла другая воздушная камера, другой распредвал, а также полная выхлопная система от Akrapovic. Также можно отметить колесные диски Marchesini и обновленную тормозную систему Brembo. Довершает гоночный внешний вид байка одноместное сиденье. Стоимость мотоцикла в Европе - немногим менее 12 000 евро.