Мотоцикл KTM 690 Duke «Track» edition
27 марта 2012, 08:19ОбществоРОман БОТов
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Австрийский производитель КТМ выпустил свой мотоцикл KTM 690 Duke в версии Track Edition - на базе байка, на котором будут гоняться участники юниорского европейского первенства European Junior Cup. Получился эдакий немножко поднакачанный Duke 690. KTM 690 Duke Track не одобрен для использования на дорогах общего пользования.
Весит машина всего 140 кг (на 10 кг меньше стандартной версии). И развивает при этом мощность в 79 л.с. (на 9 л.с. больше обычного). У мотоцикла другая воздушная камера, другой распредвал, а также полная выхлопная система от Akrapovic. Также можно отметить колесные диски Marchesini и обновленную тормозную систему Brembo. Довершает гоночный внешний вид байка одноместное сиденье. Стоимость мотоцикла в Европе - немногим менее 12 000 евро.
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