На работу как на плаху

Широко известно также стремление начальства сэкономить на личномпространстве работников, и купить всем одинаково маленькие столы,одинаково неудобные стулья, вместо персональной настольной лампы зажечьпод потолком общие неоновые светильники, и ввести жесткое расписание, всоответствии с которым покидать рабочее место можно не чаще одного раза вполтора часа. Стоит ли говорить, что при этом офисная мебель руководителя отличается изысканностью форм, дороговизной материалов и являет собой образчик высокого вкуса любимого босса.

Экономия на мебели приносит разовую выгоду, но впоследствииоборачивается снижением трудоспособности персонала, а это, в своюочередь, ограничивает полезность каждого отдельного сотрудника. Вудобной обстановке за те же 8 рабочих часов человек делает гораздобольше, чем при ноющей спине и затекшей шее. Во многих западныхкомпаниях давно поняли, что люди – самый ценный ресурс, которым обладаетработодатель, и стремятся создать для работы идеальные условия. Качественная офисная мебельпомогает сохранить главную ценность в жизни человека – его здоровье.Порой за рабочим столом люди проводят по несколько часов подряд, поэтомуминимизировать пагубное влияние на организм просто необходимо.Специалистами по офисному интерьеру эффективные методы давноразработаны, и уже сотни раз проверены, поэтому если вы собираетесьпереезжать в новое помещение, и грядет закупка мебели, обратите вниманиена эти простые, но очень полезные рекомендации.

Удобная и красивая офисная мебель

Итак, площади уже куплены или арендованы, и вы погружаетесь вувлекательный мир мебельных каталогов. С иллюстраций вам улыбаютсяфотомодели, вряд ли когда-либо проводившие за столом более двух часов,поэтому их раскрепощенным позам доверять не стоит. Вы должны четкоосознавать, что каждый работник тем более продуктивен, чем болееестественно он чувствует себя на рабочем месте.

Не стоитвысчитывать в уме сумму, которую вы сможете сэкономить на покупкестандартных прямоугольных столов вместо угловых, столешница у которыхизогнута. Угловой стол позволяет разместить на нем больше необходимыхвещей, расположить компьютер так, как удобно персонально этомусотруднику, расставить рамки с фотографиями и даже горшок с цветком,если это поможет человеку лучше трудиться. Вы ведь не в армии, поэтомунет ничего страшного в том, что каждый организует свое рабочеепространство по вкусу.

Стулья, похожие на табуретки, хороши дляфастфудов, потому что на них неудобно сидеть, и посетители надолго вобеденном зале не задерживаются, но для работы это не самая удачнаямебель. Офис желательно укомплектовать умеренно мягкими стульями сподлокотниками и высокими спинками либо подголовниками. Сидя на такомстуле, уставший человек может положить руки на подлокотники, откинутьсяна спинку, и немного передохнуть от рутинной работы. Несколько минутотдыха в полулежащей позе снимут напряжение с шеи, плеч и спины,позволят расслабиться глазам.