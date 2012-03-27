Новый рекорд скорости: Ford GT разогнался до 414 км/ч
27 марта 2012, 08:16ОбществоРОман БОТов
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Ford GT из тюнинг-ателье Hennessey Performance с 5,4-литровым гоночным двигателем, оснащенным двойным турбонаддувом, поставил рекорд скорости, разогнавшись до 414 км/ч и оказавшись на 7,4 км/ч быстрее самого скоростного соперника, сообщает AutoNews.ru. Рекорд был поставлен в минувшее воскресенье ранним утром, при достаточно прохладной погоде.
Заезды начались еще в пятницу со скоростей 347 км/ч и 366 км/ч, к концу дня команде удалось преодолеть отметку в 371 км/ч. В первый же субботний заезд автомобиль развил скорость в 397 км/ч, а потом и до предыдущего рекордного показателя в 402,4 км/ч. Команда приняла решение не пытаться побить его в этот же день, а дождаться более благоприятных условий. Как выяснилось наутро, это решение было верным. Находившийся за рулем автомобиля Шон Кеннеди уверен, что автомобиль может развить и еще более высокую скорость. Следующая цель команды - добиться ускорения до круглого показателя в 260 миль в час (418,4 км/ч, нынешний рекорд в милях в час составляет 257,7).
Кадр: youtube.com
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