Объявляем фотоконкурс в детском клубе "Любителей SKODA"!



Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе под названием "Папа+Мама+ŠKODA"!



Приносите свои интересные фотографии к нам в автоцентр до 3 апреля. Итоги мы подведем на очередном заседании детского клуба "Любителей ŠKODA", которое состоится 5 апреля в 18:00.

Место наших постоянных встреч: Детский дом творчества Ленинского района, по адресу: пр.-т Космонавтов, 12.



Победителей ждут подарки, приятные сюрпризы, и конечно же сладкий пир!







Подробности вы можете уточнить по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64



Добро пожаловать в детский клуб "Любителей ŠKODA"!