Объявляем фотоконкурс в детском клубе "Любителей SKODA"!
27 марта 2012, 09:30ОбществоАнастасия
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Уважаемые заседали детского клуба "Любителей ŠKODA"!Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе под названием "Папа+Мама+ŠKODA"!Приносите свои интересные фотографии к нам в...
Уважаемые заседали детского клуба "Любителей ŠKODA"!
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе под названием "Папа+Мама+ŠKODA"!
Приносите свои интересные фотографии к нам в автоцентр до 3 апреля. Итоги мы подведем на очередном заседании детского клуба "Любителей ŠKODA", которое состоится 5 апреля в 18:00.
Место наших постоянных встреч: Детский дом творчества Ленинского района, по адресу: пр.-т Космонавтов, 12.
Победителей ждут подарки, приятные сюрпризы, и конечно же сладкий пир!
Подробности вы можете уточнить по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
Добро пожаловать в детский клуб "Любителей ŠKODA"!
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