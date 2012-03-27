Особенности мощения дорожек камнем

Стоит отметить, что мощение дорожек камнем– это один из наиболее практичных способов укладки. Несмотря на то, чтонатуральный камень не является дешевым материалом, он – один из самых долговечных.

Если его правильно уложить, то он не потеряет своей прочности и красоты в течение многих лет. Существует множество видов природного камня, которые прекрасно подходят для этих целей. Это кварцит, гранитная брусчатка, шунгит, неформатированный плитняк, базальт, пиленые плиты, сланец, галька, известняк, подверженный специальной обработке, а также гравий, песчаник и булыжник. Самыми прочными каменными породами являются кварцит, гранит и габбро. На втором месте по данному свойству – мрамор, известняковые породы и травертин.

Куда более хрупки туф и рыхлые известняковые породы. Немаловажным фактором при выборе породы для мощения тропинки является ее морозостойкость. Пористые породы накапливают воду, которая при замерзании может привести к образованию микротрещин и потере прочности. Поэтому наименее морозостойкими считаются непрочный туф и рыхлые известняки. Именно они меньше всего подходят для укладки на содовых дорожках. Для того чтобы покрытие тропинки служило дольше, его раз в три года обрабатывают водоотталкивающим составом.

От этого не только возрастает прочность материала, но и ярче подчеркивается его естественная эстетичность. Несмотря на то, что природный камень имеет небогатую цветовую палитру, он славится множеством оттенков. Наиболее изысканно и роскошно смотрятся такие породы, как порфит, гранит, базальт и мрамор. Менее привлекателен – известняк, но зато он гораздо дешевле. Прекрасным материалом для обустройства ландшафта является недорогой песчаник.

Он одинаково хорош при монтаже во внутренних дворах, на тропинках и в патио, не приспособленных для транспорта. Песчаник шероховат, довольно прочен, стоек к воздействию кислот и имеет долгий срок службы. Помимо этого, он обладает уникальным свойством не покрываться льдом даже в лютый мороз. Также для благоустройства территории прекрасно подходит красивая гранитная брусчатка. Она дороже песчаника, но является наиболее долговечным и прочным материалом для оснащения садовых тропинок.