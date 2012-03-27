Получены фото Maserati Quattroporte нового поколения

Кроме того, новинка будет превосходить предшественника в габаритах. Ожидается, что под капотом спорткупе будет установлен двигатель V8 объемом 4,7 л мощностью 475 л.с., который будет агрегатироваться с 8-скоростной автоматической коробкой передач ZF. В настоящее время Maserati работает над новой платформой полностью состоящей из алюминия. Позже может появиться гибридная версия Quattroporte, а также полноприводная. Премьера модели должна состояться в следующем году.