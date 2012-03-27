Получены фото Maserati Quattroporte нового поколения
27 марта 2012, 08:23ОбществоРОман БОТов
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Фотографы-шпионы «поймали» в объективы фотокамер Maserati Quattroporte нового поколения. Автомобиль «засветился» во время тестов на Нюрбургринге. Кузов прототипа невозможно рассмотреть из-за камуфлирующих панелей, однако эксперты уверены, что новый Quattroporte внешне будет сильно отличаться от предыдущего поколения модели.
Кроме того, новинка будет превосходить предшественника в габаритах. Ожидается, что под капотом спорткупе будет установлен двигатель V8 объемом 4,7 л мощностью 475 л.с., который будет агрегатироваться с 8-скоростной автоматической коробкой передач ZF. В настоящее время Maserati работает над новой платформой полностью состоящей из алюминия. Позже может появиться гибридная версия Quattroporte, а также полноприводная. Премьера модели должна состояться в следующем году.
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