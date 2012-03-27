Призывников могут обязать приходить за повестками в военкомат
27 марта 2012, 08:58ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совет Федерации предложил обязать призывников являться за повестками в военкомат. Сенаторы разработали соответствующий законопроект.
По их замыслу, призывники будут обязаны в двухнедельный срок после публикации указа президента о начале призыва являться в военкоматы за повестками.
В случае уклонения призывник будет нести уголовную ответственность. Мера связана с тем, что многие призывники уклоняются от получения повесток. Генштаб оценивает их число в 200 тысяч человек.
Кроме того, в Совете Федерации предложили запретить увольнять срочников на время их службы. То есть работодатель должен через год взять на работу отслужившего солдата.
Когда законопроекты Совета Федерации будут внесены в Госдуму, не уточняется.
Весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Сколько человек планируется призвать на военную службу, пока неизвестно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей