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Призывников могут обязать приходить за повестками в военкомат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Призывников могут обязать приходить за повестками в военкомат

27 марта 2012, 08:58ОбществоОльга
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