Призывников могут обязать приходить за повестками в военкомат

По их замыслу, призывники будут обязаны в двухнедельный срок после публикации указа президента о начале призыва являться в военкоматы за повестками.

В случае уклонения призывник будет нести уголовную ответственность. Мера связана с тем, что многие призывники уклоняются от получения повесток. Генштаб оценивает их число в 200 тысяч человек.

Кроме того, в Совете Федерации предложили запретить увольнять срочников на время их службы. То есть работодатель должен через год взять на работу отслужившего солдата.

Когда законопроекты Совета Федерации будут внесены в Госдуму, не уточняется.