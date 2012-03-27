Способы крепления грузов при длительной транспортировке

Современные транспортные грузоперевозки на значительные расстоянияпредусматривают несколько способов крепления грузов, наиболеераспространенным из которых служит стяжка грузов ремнями. Этот методпозволяет прочно и надежно фиксировать любой товар (мешки, баллоны,оборудование) на платформе любого транспорта и доставлять его заказчику видеальном состоянии. Прочность данного крепления обусловленаэксплуатационными характеристиками самих ремней: жесткостью,пластичностью, устойчивостью к износу, агрессивным средам итемпературным колебаниям, а также широким диапазоном изменения длины.

Изготавливаются ремни для стяжки грузовиз специализированных полиэфирных лент, устойчивых к истиранию, влияниювлаги и тепла, а также многих химических реагентов. Замковый механизмремней для стяжки может быть натяжным либо храповым. При этом каждый изних надежно фиксирует ленту, не давая натяжению ослабнуть в процессетранспортировки и, соответственно, надежно фиксируя груз в заданномположении на протяжении всего маршрута.

На рынке сегодняпредставлены ремни для стяжки грузов разнообразных моделей имодификаций: кольцевые, ремни для стяжки с храповиком и т. д. При этомкаждый вид изделий обладает достаточной надежностью и прочностью. Выборнужного крепления производится в зависимости от веса, размера груза ивида используемого для его перевозки транспорта. Соответствующим образомпроизводится и выбор нужной фурнитуры.

Для раскрепления и усиления фиксации грузов, наряду с ремнями сегодня используются надувные мешкииз полипропиленовой смолы. Они легки, прочны, недороги и весьма просты вприменении. Кроме того, изделия можно надувать неоднократно, что ещеболее увеличивает их удобство и рентабельность. Комплектация надувныхмешков включает также поршневой компрессор и пластиковую насадку длязакачки воздуха, а также манометр для контроля рабочего давления.Быстрый спуск воздуха из мешков на месте отгрузки осуществляется припомощи съемного пневмоклапана.

Еще одним вариантом крепления пригрузоперевозках служат рэтчеты – цепные стяжки, способные надежнофиксировать нестандартные, крупногабаритные и особо тяжелые грузы восновном представленные автомобильным и промышленным оборудованием.Способ фиксации при этом зависит от габаритов перевозимой техники икалибра цепи. Для обеспечения надежности, здесь также используютсянадувные мешки в основном для раскрепления деталей одного механизма либообеспечения устойчивости грузов на платформах и в контейнерах притранспортировке.