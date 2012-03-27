Талантливые дети смогут показать результаты своего творчества всему Тагилу (фото)
Более 4 тысяч экспонатов различной направленности представлено на 62-ой выставке технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи, которая работает с 24 по 30 марта в городском Дворце детского и юношеского творчества работает. В ней принимают участие 5 623 участника из 103 образовательных учреждений города.
На открытии выставки 24 марта всех ее участников поприветствовали мэр Валентина Исаева, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской областиВячеслав Погудин и начальник управления образования Анатолий Соложнин. Ими же были вручены первые награды: за лучшие экспозиции школьных выставок от общеобразовательных школ награждены школы №№ 9, 95, 61, 8, 55, 5, 12,45, 49, «Центр образования» № 1,1, 10, 30, 32, 71, а также учащиеся, победители городского фотоконкурса «Мир глазами детей» сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила.
25 марта состоялось одно из самых зрелищных событий выставки – конкурс моделей одежды «Тагильская модница». В нем приняли участие 393 юных тагильчан. По оценке жюри, лучшими стали коллекциигимназии № 86, Политехнической гимназии, гимназии № 18, Лицея, Горно-металлургической школы, школ №№ 43, 71, 61, 10, 58, 66, 30, 13, Городского и Дзержинского дворцов детского и юношеского творчества, «Центра образования» № 1,
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