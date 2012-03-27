Талантливые дети смогут показать результаты своего творчества всему Тагилу (фото)

На открытии выставки 24 марта всех ее участников поприветствовали мэр Валентина Исаева, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской областиВячеслав Погудин и начальник управления образования Анатолий Соложнин. Ими же были вручены первые награды: за лучшие экспозиции школьных выставок от общеобразовательных школ награждены школы №№ 9, 95, 61, 8, 55, 5, 12,45, 49, «Центр образования» № 1,1, 10, 30, 32, 71, а также учащиеся, победители городского фотоконкурса «Мир глазами детей» сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила.