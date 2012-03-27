В Екатеринбурге появилась первая в России комната примирения

Теперь две стороны гражданского дела прямо в суде смогут обратиться к независимому посреднику (медиатору), чтобы заключить договоренность, устраивающую всех участниках судопроизводства.

После достижения мирового соглашения, оно будет утверждено судьей. В 2011году в Екатеринбурге в рамках эксперимента по внедрению бесконфликтного решения споров в гражданском судопроизводстве специалистами центра медиации «Уральская государственная юридическая академия» было заключено 18 соглашений о проведении процедуры медиации, сообщает «Интерфакс».

При этом практика показала, что судебные постановления об утверждении мировых соглашений сторонами не обжаловались.

В 2012 году комнаты примирения планируется открыть и в других районных судах Екатеринбурга. Верховный суд рекомендовал применять опыт Свердловского областного суда по заключению мировых соглашений для применения в других регионах Российской Федерации.