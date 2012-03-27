В китайской школе появилась 102-летняя ученица

Она мечтала о школе всю жизнь, ведь в 13 лет ей пришлось пойти работать, а в 18 лет - вышла замуж.

Возможность учиться в школе Ма Сюсиань предоставило одно из учебных заведений, в котором узнали о мечте старушки из ее интервью в местной газете. Благодаря этому 102-летняя китаянка на один день стала ученицей первого класса: на уроках, чтобы лучше слышать, она использовала слуховой аппарат, а для чтения книг - лупу.

Как информирует Мир фактов, Ма Сюсиань родила девять детей, многие из них получили высшее образование. Сын женщины, 58-летний И Фэнсинь, рассказал, что в детстве его мать даже продавала драгоценности, чтобы отправить детей учиться. После проведенного в школе дня Ма Сюсиань поблагодарила учителя и одноклассников и пообещала усердно учиться. По словам И Фэньсиня, пойти в школу было первой мечтой его матери.