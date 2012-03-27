В одном из стоматологических салонов Нижнего Тагила нарушали требования обращения с медицинскими отходами
27 марта 2012, 11:21Общество
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Плановая проверка ООО «Стоматологический салон» по адресу Огаркова, 5, проведенная Роспотребнадзором, выявила ряд нарушений санитарного законодательства.
В ходе проверки выявлены нарушения требований по разработке схемы обращения с медицинскими отходами, а также нарушения требований к внутренней отделке ряда помещений отметили на сайте Нижнетагильского Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки приняты меры административного взыскания в отношении стоматологического салона. Кроме того, Главный государственный санитарный врач выдал предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
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