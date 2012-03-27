Валентина Исаева: новое офисное здание впишется в историческую часть города

Облупившийся фасад здания с лета затянут баннерами. Особняк незарегистрирован как представляющий историческую ценность. На его местебудет построен офисный центр.

Уже готов эскизный проект, который гармонично впишется в архитектуруисторической части города, говорит глава Нижнего Тагила ВалентинаИсаева. Новое здание будет трёхэтажным. Первый этаж займёт офис фирмы,которая ведёт строительство. Остальные отдадут под мастерские народныхпромыслов.