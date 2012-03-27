Валентина Исаева: новое офисное здание впишется в историческую часть города
27 марта 2012, 08:41ОбществоОльга
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Сейчас ожидает сноса особняк по адресу Ленина, 5.
Облупившийся фасад здания с лета затянут баннерами. Особняк незарегистрирован как представляющий историческую ценность. На его местебудет построен офисный центр.
Уже готов эскизный проект, который гармонично впишется в архитектуруисторической части города, говорит глава Нижнего Тагила ВалентинаИсаева. Новое здание будет трёхэтажным. Первый этаж займёт офис фирмы,которая ведёт строительство. Остальные отдадут под мастерские народныхпромыслов.
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