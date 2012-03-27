Вау-апрель! С головой в интернет!

3 апреля в отеле «Тюмень» соберутся владельцы, топ-менеджмент, маркетологи и интернет-маркетеры разных компаний. Цель: узнать больше о маркетинге в интернете и в частности о том, как вернуть бывших клиентов, а также «приворожить» уже существующих на долгое и плодотворное сотрудничество.

iПродюсер совместно с партнерами подготовил несколько интересных мероприятий в рамках проекта. Так, например, участники iМаркетинга смогут провести тест-драйв интернет-магазина квартир (уникальный случай отстратегического партнера!), познакомиться ближе с техникой для бизнеса Apple (show room iStore) и попробовать заказать явства интернет-кулинарии. Также всех присутствующих ждет розыгрыш нового iPad (презентован компанией Apple в марте) от генерального партнера Вау-форума.

Программа мероприятия составлена максимально логично и удобно. iМаркетинг будет разделен на три, подряд сменяющих друг друга, блока:

I БЛОК

APPLE TIME | SPECIAL EVENT - бизнес-инструменты от Apple: ярко, наглядно, интересно.

Эксперт: Артём Никольский - sales-тренер представительства компании Apple.

II БЛОК

iМаркетинг | УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ МИКС - маркетинговые on-line и off-line инструменты! Принципиально новый, простой, логичный и понятный подход к маркетингу в Интернете, сочетание традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.

Эксперты:

III БЛОК

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ | ИНТЕРНЕТ 3.0 - всё самое актуальное о продвижении в сети Интернет!

Что нас ждёт в 2012 году:

тренды, инструменты, не раскрытые возможности продвижения в сети Интернет.

По словам iПродюсера «рекламная кампания, pr-поддержка и организационные моменты будут закрыты до конца недели. Что касается свободных мест, то их осталось всего лишь 11 (из 250!)».

Контакты Вау-консультантов:

+7 (3452) 395 - 470;

+7 (3452) 395 - 471;

+7 (3452) 395 - 474.

Организаторы проекта проекта iМаркетинг выражают благодарность засопричастность к формированию регионального рынка маркетинговыхтехнологий единомышленникам:

Генеральные информационные партнёры -