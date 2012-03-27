Вау-апрель! С головой в интернет!
Первый в Тюмени форум iМаркетинг пройдет уже через неделю. iПродюсер делится своим мнением о том, что именно будет происходить.
3 апреля в отеле «Тюмень» соберутся владельцы, топ-менеджмент, маркетологи и интернет-маркетеры разных компаний. Цель: узнать больше о маркетинге в интернете и в частности о том, как вернуть бывших клиентов, а также «приворожить» уже существующих на долгое и плодотворное сотрудничество.
iПродюсер совместно с партнерами подготовил несколько интересных мероприятий в рамках проекта. Так, например, участники iМаркетинга смогут провести тест-драйв интернет-магазина квартир (уникальный случай отстратегического партнера!), познакомиться ближе с техникой для бизнеса Apple (show room iStore) и попробовать заказать явства интернет-кулинарии. Также всех присутствующих ждет розыгрыш нового iPad (презентован компанией Apple в марте) от генерального партнера Вау-форума.
Программа мероприятия составлена максимально логично и удобно. iМаркетинг будет разделен на три, подряд сменяющих друг друга, блока:
I БЛОК
APPLE TIME | SPECIAL EVENT - бизнес-инструменты от Apple: ярко, наглядно, интересно.
Эксперт: Артём Никольский - sales-тренер представительства компании Apple.
II БЛОК
iМаркетинг | УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ МИКС - маркетинговые on-line и off-line инструменты! Принципиально новый, простой, логичный и понятный подход к маркетингу в Интернете, сочетание традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.
Эксперты:
III БЛОК
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ | ИНТЕРНЕТ 3.0 - всё самое актуальное о продвижении в сети Интернет!
Что нас ждёт в 2012 году:
тренды, инструменты, не раскрытые возможности продвижения в сети Интернет.
По словам iПродюсера «рекламная кампания, pr-поддержка и организационные моменты будут закрыты до конца недели. Что касается свободных мест, то их осталось всего лишь 11 (из 250!)».
Контакты Вау-консультантов:
+7 (3452) 395 - 470;
+7 (3452) 395 - 471;
+7 (3452) 395 - 474.
Организаторы проекта проекта iМаркетинг выражают благодарность засопричастность к формированию регионального рынка маркетинговыхтехнологий единомышленникам:
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