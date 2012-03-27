Впервые в Нижнем Тагиле прошел Всероссийский детский конкурс «Металлинка» (фото)

В этом году в конкурсе «Металлинка-2012» приняли участие более 300 юных артистов со всей России. Около 40 творческих коллективов приехали в Нижний Тагил из Курской, Липецкой, Нижегородской, Челябинской, Оренбургской, Иркутской, Кемеровской областей, а также Удмуртии и Пермского края.

Как отмечают в департаменте по связям со СМИ Евраза, в конкурснойпрограмме «Металлинки-2012» ребята соревновались в вокале, хореографии и оригинальном жанре. Их выступление оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли организаторы конкурса, хореографы и работники культуры.

Обладателем Гран-при «Металлинки-2012» стали тагильчане - народный цирк «Аншлаг» Дворца культуры ЕВРАЗ НТМК. Приз зрительских симпатий достался народному коллективу «Пирамида-шоу цирк» из Каменск-Уральского, в номинации «Жемчужина «Металлинки» победили тагильские ребята из танцевальной студии «Огонек». Также первые места в своих номинациях заняли: вокал - театр песни «Сюрприз» из города Гай, хореография - шоу-балет «Альянс», Нижний Тагил, оригинальный жанр - народный цирк «Юность» из Липецка рассказала сотрудник департамента Татьяна Казакова.

На фото справа - обладатели Гран-при конкурса, народный цирк «Аншлаг» Дворца культуры ЕВРАЗ НТМК.

Специальный приз от регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа достался детскому ансамблю народной песни «Вереюшка» из города Выкса.

Напомним, конкурс «Металлинка» традиционный и проводится при поддержке горно-металлургического профсоюза России, фонда милосердия и духовного возрождения металлургов и горняков «Сплав», а принимающей стороной выступает одно из горных или металлургических предприятий.Ранее участников «Металлинки» принимали в Старом Осколе, Липецке, Магнитогорске, Череповце, Выксе.