Заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле растет
27 марта 2012, 16:11Общество
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За неделю зарегистрировано 2 тысячи тагильчан, заразившихся вирусными инфекциями. Показатель превысил аналогичный период прошлого года на 8,3%.
По данным нижнетагильского Роспотребнадзора, из числа обследованных 90человек с клиникой ОРВИ возбудитель гриппа типа А выявлен у одногочеловека, РС-инфекция у одного человека, возбудители парагриппа типа1,2,3,4 выявлены у 22 человек из числа обследованных.
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