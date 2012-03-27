Заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле растет

По данным нижнетагильского Роспотребнадзора, из числа обследованных 90человек с клиникой ОРВИ возбудитель гриппа типа А выявлен у одногочеловека, РС-инфекция у одного человека, возбудители парагриппа типа1,2,3,4 выявлены у 22 человек из числа обследованных.