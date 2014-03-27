День города-2014: в Нижнем Тагиле началась подготовка к городскому празднику

В 2014 году Нижнему Тагилу исполняется 292 года. Дата не круглая, но есть немало значимых юбилейных дат, связанных с нашим городом. Это и 180-летие первого в России паровоза, который построили Черепановы, это и 95-летие поселка с того момента, когда Нижний Тагил получил статус города. Кроме того, 75 лет назад был создан легендарный танк Т-34. 80 лет исполняется Тагилстроевскому району с большой и интересной историей.

В пресс-службе администрации сообщают, что именно в 2014 году начнется подготовка к празднованию 300-летия нашего города. День города состоится 10 августа 2014 года.

Девиз Нижнего Тагила пока не выбран, всё решится в конце следующего месяца. Помимо предложенных 20-ти вариантов, думали о том, чтобы оставить прежний – «Забота о городе – дело каждого». Сергей Носов считает, что к обсуждению девиза должны быть привлечены все тагильчане, как это происходило на официальном сайте города в прошлом году.

Нужно все продумать, найти нестандартные подходы и создать людям настроение, чтобы праздник чувствовался не только в тот день, когда проходят сами торжества сказал Глава.

Акцент планируется сделать досуговой сфере – установке детских площадок в кварталах и сооружении воркаутов, или уличных спортивных площадок. Кроме того, обсудили вопрос о наградах и почетных званиях города. Документ в скором времени будет направлен в городскую Думу на обсуждение.