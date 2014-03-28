Фиксирующие выезд за стоп-линию камеры начнут работать летом

Ранее фиксирующие выезд за стоп-линию камеры в тестовом режиме работали на Волоколамском шоссе в Москве. Теперь, по словам Порташникова, «пилотный проект заканчивается, есть техническая возможность запустить работающую систему камер… в Зеленограде».

Что касается тестовых камер в Москве, то в настоящее время ГИБДД изучает результаты их работы. Вероятно, в будущем тот же самый комплекс будет использоваться на другой улице. Когда в столице начнется масштабная установка подобных устройств, не сообщается.