Фиксирующие выезд за стоп-линию камеры начнут работать летом
Видеокамеры, которые фиксируют пересечение автомобилем стоп-линии, заработают в полную силу летом 2014 года. Первые подобные устройства будут установлены в Зеленограде. Об этом со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаила Порташникова сообщает M24.ru.
Ранее фиксирующие выезд за стоп-линию камеры в тестовом режиме работали на Волоколамском шоссе в Москве. Теперь, по словам Порташникова, «пилотный проект заканчивается, есть техническая возможность запустить работающую систему камер… в Зеленограде».
Что касается тестовых камер в Москве, то в настоящее время ГИБДД изучает результаты их работы. Вероятно, в будущем тот же самый комплекс будет использоваться на другой улице. Когда в столице начнется масштабная установка подобных устройств, не сообщается.
Кроме того, осенью в Зеленограде запустят первые шестнадцать камер, которые будут фиксировать случаи, когда водители не пропускают пешеходов «на зебрах». Устройства уже установлены на улицах города, но штрафы автовладельцы пока не получают. Ранее подобные видеокамеры также тестировались в Москве. Согласно результатам исследования, они фиксировали до 200 случаев непропуска пешеходов за день и до 300 случаев ночью.