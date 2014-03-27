Готовиться к Пасхе можно уже сейчас. Тагильчан приглашают на «Посиделки»

Пасха станет окончанием Великого поста, который начался еще 3 марта 2014 года. Несмотря на то, что большинство тагильчан не постятся, Пасху всегда ждут с большим трепетом. Уважение к этому дню прививается с детства.

Непременным атрибутом Пасхи являются яйца и куличи. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным.

Сейчас яйца красят в разные цвета, придумывая все новые и новые способы художественного оформления. Так, тагильский музей быта и ремесел горнозаводского Урала 29 марта, в субботу, приглашает на очередное занятие клуба «Посиделки». На этот раз оно будет посвящено именно Пасхе. Желающих просят иметь при себе 2-3 вареных белых яйца и белые бумажные салфетки.

Кроме того, музей изобразительных искусств приглашает и на свои мероприятия, посвященные Пасхе:

6 апреля (воскресенье) в 15.00 – творческое занятие «Пасхальная открытка в технике квиллинг».

Необходимые материалы: принтерная цветная и белая бумага (можно предварительно нарезать на полоски шириной 5 – 7 мм), цветной двусторонний картон, ножницы, клей Момент Кристалл, канцелярский нож, паетки, бисер, атласные и кружевные ленты.

12 апреля (суббота) в 15.00 – творческое занятие по изготовлению народных кукол «Пасхальный ангел и заяц».

Необходимые материалы: светлая ткань (лен или х/б размером 15*15 см), синтепон или вата, красная ткань (лен или х/б размером 10*15 см), 2 тонкие атласные ленты или тесемочки длиной не менее 30 см).

13 апреля (воскресенье) в 15.00 – творческое занятие «Пасхальные традиции: капанки и мраморки».

Необходимые материалы: набор пищевых красителей, церковная восковая свеча, бумажные салфетки и бумажные полотенца, кусочек мягкой ткани, вареные яйца (3 – 4 штуки), спички, обычная парафиновая свеча.

20 апреля (воскресенье) в 15.00 – просмотр фильма «Земная жизнь Иисуса Христа», посвященного образу Иисуса Христа в изобразительном искусстве.