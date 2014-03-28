Jaguar сделает трековое купе F-Type

Помимо снижения массы, трековая версия обзаведется дополнительными аэродинамическими элементами, более аскетичным салоном с карбоновыми панелями и сделанными из углепластика креслами. При этом Варни добавил, что не хотел бы заходить слишком далеко в попытках максимально облегчить F-Type и делать из него нечто, похожее на Lotus Elise.

Какой мотор получит трековое купе, неизвестно. Не исключен вариант с топовым пятилитровым агрегатом V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил. В пользу него говорит возможность оснастить нынешнюю версию F-Type с таким двигателем карбоновыми тормозами, которые 21 килограмм легче стальных аналогов. Тем не менее, Варни отметил, что использование мотора V6 на трековом спорткаре также имеет свои преимущества. Таким образом, Club Sport могут оснастить и 380-сильной «шестеркой».

Руководитель проекта F-Type добавил, что в планы компании на сегодняшний день не входит создание облегченной версии одноименного родстера.