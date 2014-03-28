Названы самые обеспеченные автомобилями регионы России
В текущем году на тысячу россиян пришлось 274 автомобиля – на 6,6 процента больше, чем в 2013-м. При этом самым обеспеченным машинами регионом страны стал Приморский край. Тем не менее, к европейским странам по этому показателю, как считают эксперты, Россия сможет приблизиться только через восемь-десять лет.
Об этом сообщает издание «Автосреда» со ссылкой на исследование агентства «Автостат».
Первое место в рейтинге занял Приморский край, где традиционно зарегистрировано большое количество машин из азиатских стран. По словам экспертов «Автостата», многие автомобили, зарегистрированные в этом субъекте, могут находиться в другой части страны, поэтому реальное место Приморья в списке – рядом с другими областями из середины «Топ-10».
Самая низкая обеспеченность автомобилями в России – в Чукотском АО, занимающим 60-е место. Там на тысячу жителей приходится 70 автомобилей.
«Обеспеченность автомобилями в России пока в два раза ниже, чем в развитых европейских странах, и в три раза – чем в США. Но она из года в год растет. И даже при отсутствии положительной динамики рынка этот показатель будет продолжать стабильно расти. По нашей оценке, примерно через восемь-десять лет показатель обеспеченности приблизится к уровню стран Восточной Европы – 400 автомобилей на 1000 жителей», – отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.
В прошлом году россияне потратили на покупку новых автомобилей 69 миллиардов долларов, что на три процента меньше показателя 2012 года. Всего в прошлом году в России было продано 2,61 миллиона машин — на 5,5 процента меньше, чем в 2012-м. Самой популярной моделью стал седан Lada Granta, а второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Kia Rio.