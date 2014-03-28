Названы самые обеспеченные автомобилями регионы России

Об этом сообщает издание «Автосреда» со ссылкой на исследование агентства «Автостат».

Первое место в рейтинге занял Приморский край, где традиционно зарегистрировано большое количество машин из азиатских стран. По словам экспертов «Автостата», многие автомобили, зарегистрированные в этом субъекте, могут находиться в другой части страны, поэтому реальное место Приморья в списке – рядом с другими областями из середины «Топ-10».

Самая низкая обеспеченность автомобилями в России – в Чукотском АО, занимающим 60-е место. Там на тысячу жителей приходится 70 автомобилей.

«Обеспеченность автомобилями в России пока в два раза ниже, чем в развитых европейских странах, и в три раза – чем в США. Но она из года в год растет. И даже при отсутствии положительной динамики рынка этот показатель будет продолжать стабильно расти. По нашей оценке, примерно через восемь-десять лет показатель обеспеченности приблизится к уровню стран Восточной Европы – 400 автомобилей на 1000 жителей», – отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.