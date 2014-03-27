Ни одной лишней копейки на завершение строительства детских садов из бюджета Нижнего Тагила выделено не будет
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов взял под личный контроль ситуацию по завершению строительства ряда дошкольных образовательных учреждений и спортивных площадок. О серьезных проблемах в этой сфере, которые могут негативно сказаться на исполнении майских указов Президента России, говорили на совещании в муниципалитете.
Обоснованные претензии у Главы Нижнего Тагила возникли к ООО «Промстройсервис», ООО «Ермак», ООО «Генстрой-Урал», ООО «Билдекс». Первый из перечисленных подрядчиков не соблюдает график проведения работ на объекте на улице Калинина. Руководитель ООО «Ермак», несмотря на заключенный контракт, заявил сегодня об удорожании работ на реконструкции ДОУ на улице Карла Маркса. ООО «Билдекс», взявшись за строительство футбольного поля на территории школы № 64, пытается теперь расторгнуть договоренность по соглашению сторон. ООО «Генстрой-Урал» не сможет в срок ввести в строй детский сад на улице Удовенко.
Позиция Главы города по данным проблемам однозначна. Он предупредил подрядчиков, что работы, в соответствии со взятыми на себя согласно заключенным контрактам обязательствами, они должны выполнить качественно и в установленные сроки. Все выявленные дефекты должны устраняться подрядчиками за счет собственных средств, а графики производства работ четко исполняться. Сергей Носов акцентировал внимание, что не допустит неэффективного использования бюджетных средств.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города