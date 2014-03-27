Ни одной лишней копейки на завершение строительства детских садов из бюджета Нижнего Тагила выделено не будет

Обоснованные претензии у Главы Нижнего Тагила возникли к ООО «Промстройсервис», ООО «Ермак», ООО «Генстрой-Урал», ООО «Билдекс». Первый из перечисленных подрядчиков не соблюдает график проведения работ на объекте на улице Калинина. Руководитель ООО «Ермак», несмотря на заключенный контракт, заявил сегодня об удорожании работ на реконструкции ДОУ на улице Карла Маркса. ООО «Билдекс», взявшись за строительство футбольного поля на территории школы № 64, пытается теперь расторгнуть договоренность по соглашению сторон. ООО «Генстрой-Урал» не сможет в срок ввести в строй детский сад на улице Удовенко.