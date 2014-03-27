Премия «Человек года 2014» в Нижнем Тагиле: кто является эталоном для тагильчан?

Городской информационный портал TagilCity.ru, как организатор, проводит большую работу по поиску номинантов - главных лиц Премии. Уже сейчас на сайте запущен раздел «Человек года», где в апреле появится информация о каждом номинанте. Сейчас здесь можно ознакомиться с официальными документами Премии, вспомнить, как прошла торжественная церемония в прошлом году - фотоотчеты, видео, новости. Для тех, кто хочет узнать, кто был номинирован в прошлом году – раздел Премии «Человек года 2013».

В течение месяца до церемонии вручения пользователи интернета смогут знакомиться с заслугами и достижениями номинантов на Премию 2014 и отдавать свои голоса. Кстати, голосовать можно за нескольких участников, но только по одному голосу за каждого номинанта. Прямо во время награждения будет подведен итог по числу голосов - станет известно имя победителя в номинации «Личность года». Этот человек станет народным избранником, а в остальных 14 номинациях решение по победителям примет жюри.

Раздел Премии «Человек года 2014»

Таким образом, в апреле будет подготовлен бланк голосования для членов жюри. Кстати, на следующей неделе будет окончательно сформирован и представлен общественности состав коллегии, в который войдут 10 человек. Это тагильчане, которым доверяют, люди с богатым опытом, способные принять верное решение – почетные граждане города, представители администрации, медийно известные тагильчане, сильные предприниматели.

А вот какими мыслями делятся победители Премии 2013-го года:

Три главных совета: первое – движение, только движение. Второе – вера, вера и еще раз вера в то, что ты делаешь. Третье – «короля делает свита» делится Елена Городилова, руководитель МАОУ «Радость» в Нижнем Тагиле, победитель в номинации «МегаОткрытие» в 2013 году.

Для успеха необходимо: первое – не сдаваться ни в каких ситуациях. Второе – не проходить мимо тех, кто оказался в беде. Тогда все станет добрее говорит Александр Жученко, победитель в номинации «Личность года» в 2013 году.

Спеши учиться. Нужно совершенствоваться в своей профессии, честно относиться к делу, любить его. Ars longa, vita brevis – Исскуство вечно, а жизнь коротка советует тагильчанам Осинцева Раиса Филипповна, выдающийся врач, которая уже почти 60 лет является авторитетным специалистом, также победитель Премии в 2013 году.

Провести такое масштабное мероприятие возможно благодаря поддержке уважаемых спонсоров. В прошлом году многие из них оставили положительный комментарий:

Понравилось, что данное событие было социально ориентировано. В зале находились простые люди, по ним видно было, как они переживали и ожидали решения жюри. В подобных конкурсах часто бывает так, что кто-то уже знает об именах победителей, а здесь было видно, как искренне, не наигранно люди удивляются и радуются Ольга Ерофеева, маркетолог рекламного агентства «Ником-реклама» о Премии «Человек года 2013».

Премия «Человек года» — это отличная возможность отметить тех, кто сегодня благодаря своей деятельности создает будущее Нижнего Тагила. В праздничный день без подарков не остался никто, номинанты получили памятные статуэтки и незабываемые впечатления. В этот вечер в Нижнем Тагиле не только зажглись новые звезды, но и появились новые традиции чествования самых талантливых горожан, от которых зависит будущее! Анна Белошейкина, директор Свердловского регионального отделения «МегаФон» о Премии «Человек года 2013».

Именно люди делают город таким, какой он есть. И мы уверены, что вы знаете достойных представителей Нижнего Тагила, кто может быть номинирован на Премию. Заполняйте анкету для кандидатов в номинанты или звоните по телефону 499-334, и пусть весь город гордится тем, как много действительно талантливых и целеустремленных людей здесь трудится.

Анкета для кандидатов в номинанты Премии «Человек года 2014»