Сергей Носов: «Надо кардинально пересмотреть систему образования в учебных заведениях Нижнего Тагила»

Управляющий Михаил Ершов озвучил ряд показателей социально-экономического развития Горнозаводского управленческого округа по итогам 2013 года. По его словам, на территории ГЗУО проживает 695 тыс. человек, из них 398 тыс. – трудоспособное население. Работают почти 10 тыс. предприятий, из которых 106 государственных, 438 – муниципальных, 114 – находящихся в областной собственности. Объем промышленного производства в округе в 2013 году составил 25% от областного. Оборот крупных и средних организаций достиг уровня 394, 5 млрд руб ., объем инвестиций – 21,9 млрд руб . Средняя заработная плата – 28 358 рублей . Уровень безработицы снизился с отметки 1,24% в начале года, до 1,05% . Было создано 2 930 новых рабочих мест.

Сегодня мы говорим о реализации проекта «Инженер XXI века», между тем, город, который дал миру одного из самых молодых нобелевских лауреатов по физике, не может набрать студентов на инженерные специальности, потому что выпускники не могут сдать физику, - подчеркнул Сергей Носов. – Этот вопрос необходимо решать в комплексе. Я считаю, надо кардинально пересмотреть систему образования и в средних специальных, и в высших учебных заведениях. Не может хороший технический вуз выпускать «менеджеров» или учителей физкультуры. Грамотными руководителями производства становятся инженерные кадры, прошедшие все рабочие ступени и сопоставившие практику с серьезными теоретическими знаниями, которые они получили в институте.