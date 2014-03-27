Сергей Носов поздравил работников культуры с профессиональным праздником (ФОТО)

Как сообщила пресс-служба Администрации города, среди индивидуальных творческих проектов премией Главы города в размере 20 тысяч рублей была отмечена работа старшего научного сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств Лидии Хайдуковой.

Высокую оценку и денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей среди профессиональных творческих коллективов получил Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в лице директора Людмилы Павленко. Из самодеятельных творческих объединений премия Главы города в размере 30 тысяч рублей была присуждена ансамблю песни «Гуляй-поле» Дворца культуры имени Окунева.

Без осознания родной культуры ни одно государство жить не может. Культура - сила нации и наше будущее. Каждый день, шаг за шагом вы развиваете Нижний Тагил и воспитываете таланты сказал Сергей Носов.

Фотографии с официального сайта города

Глава города отметил, что муниципалитет будет и дальше продолжать работу по поддержке и развитию учреждений культуры.

Торжественный вечер продолжился символической передачей права в 2015 году принимать деятелей культуры Нижнего Тагила от Дворца культуры «Юбилейный» представителям ДК имени Окунева. В связи с этим на сцене был разыгран мини-спектакль с участием Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера. Продолжилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие творческие коллективы города.