Сергей Носов поздравил работников культуры с профессиональным праздником (ФОТО)
Накануне, 26 марта, во Дворце культуры «Юбилейный» прошел торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры, на котором состоялось вручение премии Главы города представителям учреждений культуры и творческих коллективов.
Как сообщила пресс-служба Администрации города, среди индивидуальных творческих проектов премией Главы города в размере 20 тысяч рублей была отмечена работа старшего научного сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств Лидии Хайдуковой.
Высокую оценку и денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей среди профессиональных творческих коллективов получил Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в лице директора Людмилы Павленко. Из самодеятельных творческих объединений премия Главы города в размере 30 тысяч рублей была присуждена ансамблю песни «Гуляй-поле» Дворца культуры имени Окунева.
Без осознания родной культуры ни одно государство жить не может. Культура - сила нации и наше будущее. Каждый день, шаг за шагом вы развиваете Нижний Тагил и воспитываете таланты сказал Сергей Носов.
Фотографии с официального сайта города
Глава города отметил, что муниципалитет будет и дальше продолжать работу по поддержке и развитию учреждений культуры.
Торжественный вечер продолжился символической передачей права в 2015 году принимать деятелей культуры Нижнего Тагила от Дворца культуры «Юбилейный» представителям ДК имени Окунева. В связи с этим на сцене был разыгран мини-спектакль с участием Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера. Продолжилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие творческие коллективы города.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города