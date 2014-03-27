Тагильские предприниматели помогают общественным организациям. Добро спасет город!

Несмотря на то, что область накануне объявила о том, что намерена помогать инвалидам с трудоустройством и общественным организациям с оплатой труда, тагильские предприниматели показывают пример того, как своими действиями можно сделать этот город лучше. Некоторое время назад мы рассказали о том, что Бирючев Юрий Анатольевич, директор «Вода-ВОЗ», обеспечил 43 человека 50-тью литрами воды, совершенно бесплатно.

И сегодня в редакцию TagilCity.ru обратились представители Всероссийского общества инвалидов, сообщили нам о замечательной женщине Ивановой Галине Ивановне. Она – предприниматель, хозяйка галереи меха «Гала». Выяснилось, что женщина помогла инвалидам финансово, а еще подарила две кожаные куртки двум тагильчанкам, членам общества.

TagilCity.ru связался с Галиной Ивановной. Предприниматель рассказала, что делает это, руководствуясь чувствами милосердия и своей совестью. И это прекрасный пример того, как можно бескорыстно помогать людям. Галина Ивановна получила благодарственные письма от Всероссийского общества инвалидов в Дзержинском районе. Кроме того, члены организации просили поблагодарить бизнесвумен на городском портале TagilCity.ru!

С другой стороны, многие предпрениматели помогают абсолютно всем слоям населения, прочем делают это совершенно бесплатно. Например, во многих городах подать рекламное объявления - достаточно дорогая услуга, при этом зачастую оцениваемая по количеству символов. Но для того, чтобы дать объявление о продаже квартиры нужно несколько сотен знаков - ведь от подробного описания и указания всех характеристик зависит, как скоро к продавцу обратятся потенциальные покупатели, и обратятся ли вообще. К счастью, теперь подобные объявления можно подать совершенно бесплатно, не считая каждую копейку.