Утверждена вторая корректировка бюджета Нижнего Тагила
27 марта 2014, 17:50Общество
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Сегодня на заседании Нижнетагильской городской Думы депутаты проголосовали за принятие второй в этом году корректировки бюджета. Доходная и расходная части увеличены на 381 млн. 381 тысячу рублей за счет возврата из областного бюджета неиспользованных в прошлом году средств и остатка средств местного бюджета.
Кроме того, по предложению администрации города, проведено перераспределение средств внутри бюджета между разделами и целевыми статьями.
Как сообщает пресс-служба Думы, общий объем доходов бюджета города на 2014 год составил 8 млрд. 759 млн. 709 тысяч рублей, расходов – 9 млрд. 533 млн. 308 тыс. рублей.
Все возвращенные из области средства имеют целевой характер и будут направлены на продолжение начатых в минувшем году работ. В частности, 206 млн. руб. – на подготовку инженерных сетей для многоэтажного строительства, 107 млн. руб. – на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, также - на окончание работ во дворце культуры «Юбилейный» и ремонт центра адаптивного спорта.
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