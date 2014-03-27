Утверждена вторая корректировка бюджета Нижнего Тагила

Все возвращенные из области средства имеют целевой характер и будут направлены на продолжение начатых в минувшем году работ. В частности, 206 млн. руб. – на подготовку инженерных сетей для многоэтажного строительства, 107 млн. руб. – на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, также - на окончание работ во дворце культуры «Юбилейный» и ремонт центра адаптивного спорта.