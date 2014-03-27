Владимир Юрченко назначен главным по городскому хозяйству в Нижнем Тагиле

Как признался Сергей Константинович в интервью местному телеканалу, он не был удовлетворен качеством работы, которую выполнял прежний начальник управления ГХ – Игорь Комаров. Глава города намерен поднимать уровень работы в этом направлении.

Владимир Юрченко, в свою очередь, успел зарекомендовать себя грамотным управленцем с системным подходом в работе и взглядом «в будущее». Да и сами горожане могли видеть то качество ремонтных работ «Тагилдорстроя», которое отличает предприятие от других подрядчиков. Сам Сергей Носов неоднократно это отмечал и ранее. Кроме того, среди общественников Владимир Юрченко также пользуется хорошей репутацией.