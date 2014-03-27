Владимир Юрченко назначен главным по городскому хозяйству в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле по решению Главы города вновь произошли кадровые перестановки в администрации города. На этот раз под реформирование попало управление городским хозяйством.
Как признался Сергей Константинович в интервью местному телеканалу, он не был удовлетворен качеством работы, которую выполнял прежний начальник управления ГХ – Игорь Комаров. Глава города намерен поднимать уровень работы в этом направлении.
Владимир Юрченко, в свою очередь, успел зарекомендовать себя грамотным управленцем с системным подходом в работе и взглядом «в будущее». Да и сами горожане могли видеть то качество ремонтных работ «Тагилдорстроя», которое отличает предприятие от других подрядчиков. Сам Сергей Носов неоднократно это отмечал и ранее. Кроме того, среди общественников Владимир Юрченко также пользуется хорошей репутацией.
Как сообщии TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой», пока неизвестно, кто же будет назначен на место Владимира Прокопьевича Юрченко. Неизвестно и то, какую должность отныне будет занимать Игорь Комаров.
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