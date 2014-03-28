Водителей обяжут разбираться со страховщиками до суда

Поправки должны сделать досудебное разбирательство со страховщиками обязательным. Согласно готовящимся изменениям закона, недовольный выплатой автовладелец перед обращением в суд должен будет написать соответствующую жалобу в страховую компанию. Там на претензию должны ответить в течение десяти дней. Если этого не произойдет, суд в случае признания вины страховщика обяжет выплатить пострадавшему не только требуемую сумму, но и штраф в размере 50 процентов от ущерба.

Однако при этом правительство обяжет автовладельцев предоставлять в страховую компанию фото- или видеоматериалы, на которых будет зафиксировано ДТП. Процедуру оформления аварии без участия ГИБДД должен установить Банк России.

Поправки предполагают и появление общероссийской методики оценки ущерба. Как будет определяться размер восстановительных расходов и как надо будет проводить независимую экспертизу транспортного средства, решат Центробанк и Минтранс.

Кроме того, законопроект должен существенно ограничить скидку на износ запчастей, из-за которой страховые компании в нынешних условиях имеют право выплатить пострадавшему гораздо меньше реальной суммы ущерба. Предлагается, что «на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 80 процентов их стоимости». При этом водитель сможет выбрать одну из двух форм компенсации – денежную или натуральную. Второй вариант также предусматривает, что в случае задержки или недобросовестного ремонта водитель вправе потребовать неустойку.

Ранее Банк России подготовил поправки в закон об ОСАГО, согласно которым в 31 регионе предлагается увеличить территориальный коэффициент. Это приведет к росту стоимости полиса. Регулирующий орган готов пойти на такие меры, чтобы возместить страховым компаниям убытки, которые те понесут в случае расширения лимита ответственности по ущербу с нынешних 120 тысяч рублей до 400 тысяч и по здоровью со 160 до 500 тысяч.