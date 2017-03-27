Единственный в мире танк-паровоз прибыл в екатеринбургский музей из Чехии (ФОТО)

Раритет 1938 года выпуска можно будет увидеть в Музее узкоколейных дорог, об этом сообщает «Областная газета».

Двухтонный танк-паровоз «Эрцберг» прибыл в Екатеринбург в качестве музейного экспоната. Его доставка осуществлялась с помощью специальных платформ-длинномеров.

Танк-паровоз войдет в коллекцию Музея узкоколейных дорог, созданный Свердловской железной дорогой. В настоящее время в нем находится уже 68 экспонатов, среди которых есть немецкий вагон-мастерская 1951 года и американский паровоз времен Второй мировой войны.

«Эрцберг» – танк-паровоз, созданный в единственном экземпляре в Австрии, поэтому он может стать жемчужиной музейной коллекции. По задумке создателей, он должен был обслуживать предприятия металлургической промышленности, работать со спецвагонами в цехах заводов. Из-за сложностей, возникших во время мировой войны, серийное производство «Эрцберга» не было запущено.

Фото: Екатеринбургская таможня