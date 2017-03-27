Новые реалии интернета обсудят на форуме УИН’17

Форум будет интересен предпринимателям, рекламистам, маркетологам, интернет-маркетологам, а также всем тем, кто увлекается интернет-технологиями. Планируются конференции по технологиям рекламы и социальным сетям; управлению бизнесом в Интернете; SEO, Performance Marketing и аналитике; омниканальной торговле.

Кроме этого, пройдут лекции и мастер-классы для дизайнеров и workshop по поисковому продвижению от Артура Латыпова (г. Москва). Всего в программе будут участвовать около 40 топовых экспертов.

30 марта форум УИН’7 посетит интернет-омбудсмен, общественный представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Дмитрий Мариничев. Он будет участвовать в круглом столе «Государственное регулирование интернета и кибербезопасность». Хотите высказать свое мнение? Регистрируйтесь на сайте и приходите.

Гики и ценители современных технологий оценят зону виртуальной и дополненной реальности в рамках экспозиционной части форума.

Свои новейшие разработки представят компании TENGO, Интерактивные лаборатории, TitanSoft, Eks.works и другие: промышленные тренажеры на базе виртуальной реальности, 3D-миры, игры, фотограмметрия.

Минимум теории, максимум практики, личное общение с экспертами и коллегами, новые знания — все это ждет посетителей VI форума «Уральская интернет-неделя» в Екатеринбурге с 28 по 30 марта. Место проведения - Уральский центр развития дизайна (Горького, 4а).