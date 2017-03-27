Похолодание и мокрый снег ждут тагильчан в ближайшую неделю

27 марта – небольшой снег и температура воздуха +2 градуса. Ветер юго-западный.

28 марта днем ожидается до +3 градусов, ночью -6. Ветер поменяет направление и будет дуть с юга.

29 марта прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и гололедом, температура воздуха в дневные часы +1 градус, ночью -3.

30 и 31 марта обещают снег и западный ветер, столбик термометра в дневное время опустится ниже нуля.

Выходные станут самыми холодными днями недели. В ночное время прогнозируют -10 градусов, в дневное время не больше -3. Западный ветер 7 м/с.