Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Прокуратура проверит факт задолженности по зарплатам 9,4 млн рублей сотрудникам автобусного транспорта Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Прокуратура проверит факт задолженности по зарплатам 9,4 млн рублей сотрудникам автобусного транспорта Екатеринбурга

27 марта 2017, 12:10Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?