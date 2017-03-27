Прокуратура проверит факт задолженности по зарплатам 9,4 млн рублей сотрудникам автобусного транспорта Екатеринбурга

Как сообщает прокуратура Свердловской области, ЕМУП «МОАП» задолжало своим работникам за февраль текущего года 9,4 млн руб. Надзорное ведомство вынесло предприятию предписание о немедленном устранении нарушений действующего законодательства.

В суд по инициативе прокуратуры было подано 149 заявлений о взыскании долга по заработной плате в пользу работников транспортного предприятия на сумму более 2,5 млн руб.