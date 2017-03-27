Социальной сети «Одноклассники» исполнилось 11 лет

Социальной сети «Одноклассники» исполнилось 11 лет

Известная социальная сеть празднует свой 11 день рождения. В честь знаменательной даты создатели «Одноклассников» поделились итогами 2016 года. Стоит отметить одни из важных и интересных запусков: Стриминговое приложение OK Live + виртуальные маски в нем;

Мессенджер OK messages;

Сервис денежных переводов, в том числе международные;

Видеоприложение OK Video для Smart TV;

Онлайн-шоу со звездами «ОК на связи!». Интересные факты и цифры на сегодняшний момент: ОК вошел в топ-7 самых популярных сайтов в мире (SimilarWeb);

73 млн пользователей в месяц;

#1 Первая соцсеть рунета по количеству видеопросмотров: 350 млн просмотров видео в сутки;

В 2016 году приложение для прямых трансляций OK Live стало самым обсуждаемым приложением по версии Google Play. Более 1 млн скачиваний OK live наAndroid (на март 2017);

Ежемесячно стримы в OK Live набирают более 104 млн просмотров;

Более 1 млн скачиваний мессенджера Одноклассников – OK messages (на февраль 2017);

Онлайн-шоу «ОК на связи!» вышло на ТВ – шоу теперь показывает телеканал Москва 24. На данный момент вышло 35 выпусков со звездами. В 2017 году на шоу приходили Евгений Миронов, Сергей Безруков, Константин Эрнст, Егор Крид и другие известные люди.

Каждый день пользователи Одноклассников загружают 18,3 млн новых фотографий, ставят 180 млн отметок «Класс», запускают 300 млн видеороликов, отправляют 300 млн сообщений.

Пользователь в ОК в среднем проводит в социальной сети 41 минуту в день – это один из самых высоких показателей в Рунете. © TagilCity.ru

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